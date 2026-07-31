Невеста-пироманка устроила пожар в церкви прямо перед свадебной церемонией

Жительницу США арестовали по подозрению в поджоге церкви, где на следующий день должна была состояться ее свадьба. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune.

Инцидент произошёл вечером 10 июля в штате Юта. 25-летняя женщина из Вайоминга вместе с женихом и родственниками оформляла помещение к церемонии. Незадолго до ухода сработала пожарная сигнализация. Выяснилось, что в одной из комнат загорелся стул, однако огонь удалось быстро потушить водой из цветочных ваз и огнетушителем.

Во время осмотра помещения следователи обнаружили под стулом обгоревший тампон с аппликатором. В ходе расследования выяснилось, что незадолго до происшествия женщина украла в магазине две зажигалки, спрятав их в обуви, а момент кражи попал на камеры наблюдения. Во время допроса она представилась чужим именем, назвала неверную дату рождения и отрицала, что пользовалась зажигалками. При этом жених подтвердил, что незадолго до возгорания они находились в комнате вдвоём.

Через две недели после происшествия подозреваемую задержали. Сейчас она находится под стражей без права освобождения под залог. Ей предъявлены обвинения в поджоге, краже и предоставлении ложных сведений, а мотив случившегося пока не установлен.