Бабушка и двое мальчиков погибли при пожаре в Мичуринске

84-летняя женщина и двое мальчиков шести и семи лет погибли после возгорания в квартире в Мичуринске Тамбовской области. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, сообщили в региональном управлении СК.

В Мичуринске при пожаре погибли 84-летняя женщина и двое детей. Видео © Telegram/ СУ СК по Тамбовской области

Пожар произошёл 1 октября в доме на улице 7 Ноября. В помещении возникли возгорание и сильное задымление. По предварительным данным прокуратуры, женщина и дети могли погибнуть от отравления угарным газом. Окончательную причину смерти установят специалисты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причина самого возгорания пока также не установлена. Ответ на этот вопрос должна дать пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура Тамбовской области взяла расследование уголовного дела на контроль.

В начале сентября похожая трагедия произошла под Нефтекамском в Башкирии: при пожаре в частном доме погибли трое детей четырёх, шести и 12 лет. Следователи также возбудили дело о причинении смерти по неосторожности и назначили экспертизы для установления причины возгорания.