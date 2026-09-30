Самокат вспыхнул ночью и спалил двушку в Петербурге: 1 человек погиб, 3 пострадали

Аккумулятор электросамоката мог стать причиной пожара в двухкомнатной квартире на улице Комсомола в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб мужчина и пострадали ещё трое человек, включая ребёнка. Об этом сообщает региональный СК.

Пожар произошёл поздно вечером 29 сентября в доме №47. Огонь охватил всю двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали в 00:47. К тушению привлекли шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС. После пожара квартира оказалась практически полностью уничтожена огнём.

«Следователем проводится осмотр места происшествия, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего; назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщени.

Один мужчина погиб, ещё двое взрослых и ребёнок получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Подобные случаи в Петербурге уже происходили. Ранее Life.ru рассказывал, как электросамокат загорелся прямо в квартире и хозяину пришлось выбросить его из окна. Тогда устройство повредило две припаркованные машины.