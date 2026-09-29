19-летний парень напал с ножом на девушку и погиб при пожаре в Сибае

В башкирском Сибае 19-летний молодой человек напал с ножом на свою 17-летнюю девушку, после чего в квартире начался пожар. Сам парень получил тяжёлые ожоги и позднее скончался, сообщает телеграм-канал Baza.

19-летний парень напал с ножом на несовершеннолетнюю девушку и погиб при пожаре в Сибае. Видео © Baza

По данным канала, всё произошло в двухкомнатной квартире. Молодой человек нанёс студентке множественные ножевые ранения. После этого жильё загорелось, причём сам нападавший остался внутри.

Соседи вызвали экстренные службы. Прибывшие на место специалисты потушили пожар, пострадавших передали медикам.

Девушку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Как утверждает Baza, у неё произошла остановка сердца, после реанимационных мероприятий студентку подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас она находится в реанимации. 19-летний молодой человек получил тяжёлые ожоги и умер.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении школьника с ножом на сверстника в Башкирии. По версии следствия, 14-летний девятиклассник нанёс подростку несколько ударов ножом, после чего его задержали. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.