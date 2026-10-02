К горящему особняку Миллера проложили магистральные линии от Невы

Пожар в особняке Миллера в Санкт-Петербурге тушат водой из Невы. Для подачи воды спасатели проложили к зданию магистральную линию длиной около 800 метров. Об этом проинформировал глава пресс-службы ГУ МЧС по городу Андрей Литовка.

Прокладка линии от Невы потребовала перекрытия движения. На прилегающих улицах образовались заторы, а работе пожарных также мешает большое количество наблюдателей, в том числе автомобилистов. Спасателям приходится оттеснять людей от места возгорания.

Крупный пожар в Петербурге распространился с горящего особняка Миллера на соседнее здание. Жильцов дома рядом с очагом эвакуировали. Отмечается, что возгорание видно на крыше соседнего здания. Огонь охватил неэксплуатируемое здание размером 60 на 33 метра. Площадь горения составляет около 2 тыс. кв. м.