Эвакуированным при пожаре на химзаводе в Подмосковье медпомощь не потребовалась

Никому из 40 сотрудников Краснозаводского химического завода в Московской области, эвакуированных после ЧП, не потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

При этом местонахождение ещё четырех человек, находившихся в здании во время происшествия, пока устанавливается.

Всего в производственном корпусе на момент происшествия находились 44 человека. Все эвакуированные были осмотрены медиками, жалоб на состояние здоровья у них не зафиксировано.

Ранее сообщалось о возгорании в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. По словам очевидцев, было слышно как минимум три взрыва. Причина ЧП пока неизвестна. Погибло 7 человек.