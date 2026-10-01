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Опубликовано 1 октября, 23:14

Эвакуированным при пожаре на химзаводе в Подмосковье медпомощь не потребовалась

Обложка © MAX / Алексей Лужецкий | Врип главы Сергиево-Посадского г.о.

Обложка © MAX / Алексей Лужецкий | Врип главы Сергиево-Посадского г.о.

Никому из 40 сотрудников Краснозаводского химического завода в Московской области, эвакуированных после ЧП, не потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

При этом местонахождение ещё четырех человек, находившихся в здании во время происшествия, пока устанавливается.

Всего в производственном корпусе на момент происшествия находились 44 человека. Все эвакуированные были осмотрены медиками, жалоб на состояние здоровья у них не зафиксировано.

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Ранее сообщалось о возгорании в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. По словам очевидцев, было слышно как минимум три взрыва. Причина ЧП пока неизвестна. Погибло 7 человек.

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Артём Гапоненко
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