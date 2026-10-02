Взрыв в Краснозаводске: погибшие, пропавшие и что известно к 2 октября

ГЛАВНОЕ К УТРУ 2 ОКТЯБРЯ

Что произошло в Краснозаводске 1 октября 2026 года

Сколько погибших и пропавших после взрыва в Краснозаводске

Почему в первых сообщениях говорилось о семи погибших

Сколько человек эвакуировали с химического предприятия

Площадь пожара и обрушения в Краснозаводске

Есть ли опасность для жителей Краснозаводска и что с воздухом

Связан ли пожар в Краснозаводске с атакой БПЛА

Что известно о предприятии в Краснозаводске

Хронология взрыва и пожара в Краснозаводске

Что известно к утру 2 октября

Частые вопросы