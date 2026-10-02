Взрыв в Краснозаводске: погибшие, пропавшие и что известно к 2 октября
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Взрыв в Краснозаводске 1 октября 2026: погибшие, пропавшие, пожар и причина
Обложка © SHOT
На химическом предприятии в Краснозаводске вечером 1 октября произошли взрыв, пожар и обрушение. К утру 2 октября подтверждена гибель одного человека, пятерых продолжают искать. Life.ru собрал последние данные о ЧП.
Взрыв на химзаводе в Подмосковье. Видео © SHOT
ГЛАВНОЕ К УТРУ 2 ОКТЯБРЯ
- Подтверждена гибель одного человека; местонахождение ещё пяти человек устанавливается.
- Открытое горение ликвидировано, поисковые и аварийно-спасательные работы продолжаются.
- Площадь пожара при прибытии пожарных составляла около 1000 кв. м, площадь обрушения — около 2000 кв. м.
- 40 сотрудников эвакуировали; ранние данные о числе людей в корпусе и пропавших в течение ночи уточнялись.
- Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено.
- Причина ЧП официально не установлена. По предварительным данным местных властей, пожар не связан с атакой БПЛА.
Что произошло в Краснозаводске 1 октября 2026 года
Вечером 1 октября на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске произошёл взрыв, после которого начался крупный пожар и частично обрушились конструкции производственного корпуса. По данным экстренных служб, сообщение о происшествии поступило около 18:28. Очевидцы рассказывали, что слышали несколько хлопков, а над территорией предприятия поднялся густой дым.
К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь охватил около 1000 квадратных метров. Площадь обрушения конструкций позже оценили примерно в 2000 квадратных метров. Работы осложнялись риском повторных взрывов, поэтому спасатели действовали с учётом требований безопасности.
В течение ночи экстренные службы локализовали пожар, а к утру 2 октября открытое горение было полностью ликвидировано. На месте продолжились разбор завалов, поиски людей и контроль состояния воздуха.
Сколько погибших и пропавших после взрыва в Краснозаводске
По состоянию на утро 2 октября подтверждена гибель одного человека. Местонахождение ещё пяти человек остаётся неизвестным, поисковые работы продолжаются. Эти данные оперативные службы передали ТАСС утром 2 октября.
Ночью цифры менялись. В первых официальных сообщениях местных властей говорилось, что в производственном корпусе находились 44 человека: 40 сотрудников эвакуировали, а местонахождение четырёх устанавливалось. Позже оперативные службы сообщили уже об одном погибшем и пяти пропавших. Поэтому более ранние цифры по числу людей в здании нельзя механически складывать с утренними данными — сведения уточнялись по мере разбора завалов и проверки списков.
Почему в первых сообщениях говорилось о семи погибших
В первые часы после ЧП в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о семи погибших. В частности, такую предварительную цифру приводил SHOT, и она попала в раннюю публикацию Life.ru.
К утру 2 октября эта информация официально не подтвердилась. Актуальные данные оперативных служб — один подтверждённый погибший и пять человек, местонахождение которых устанавливается. Поэтому ранний материал о семи погибших необходимо считать устаревшим и синхронизировать с последней подтверждённой информацией.
Сколько человек эвакуировали с химического предприятия
С территории предприятия эвакуировали 40 сотрудников. Их осмотрели медики, жалоб на состояние здоровья у эвакуированных в первые часы после происшествия не зафиксировали.
На месте работали бригады скорой помощи и медицины катастроф. По мере развития спасательной операции сведения о людях, остававшихся в зоне обрушения, уточнялись.
Площадь пожара и обрушения в Краснозаводске
Площадь пожара на момент прибытия пожарных составляла около 1000 квадратных метров. При этом площадь обрушившихся конструкций оказалась примерно вдвое больше — около 2000 квадратных метров.
Пожар локализовали поздно вечером 1 октября, после чего спасатели продолжили проливку конструкций. К утру 2 октября открытое горение ликвидировали. В ликвидации последствий, по данным, основанным на оперативной сводке МЧС, были задействованы около 190 человек и 61 единица техники.
Есть ли опасность для жителей Краснозаводска и что с воздухом
После пожара специалисты организовали мониторинг качества воздуха. На месте работали четыре лаборатории. По данным оперативных служб, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.
Это означает, что по результатам проведённых замеров опасного превышения ПДК в атмосферном воздухе зафиксировано не было. При этом мониторинг обстановки продолжался параллельно с аварийно-спасательными работами.
Связан ли пожар в Краснозаводске с атакой БПЛА
По предварительной информации властей Сергиево-Посадского городского округа, происшествие не связано с атакой беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий.
Окончательная причина взрыва и пожара пока не установлена. Специалисты должны определить её после обследования места происшествия и завершения необходимых экспертиз. Поэтому утверждать конкретную техническую причину ЧП до официальных выводов преждевременно.
Что известно о предприятии в Краснозаводске
ЧП произошло на химическом предприятии в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа Московской области. В первых сообщениях местных властей объект назывался производственным корпусом Краснозаводского химического завода.
С Краснозаводским химическим заводом связана управляющая организация — АО «ФНПЦ «Научно-исследовательский институт прикладной химии». В открытых корпоративных материалах Ростеха НИИ прикладной химии описывается как предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством пиротехнической продукции военного и гражданского назначения.
Хронология взрыва и пожара в Краснозаводске
- 1 октября, около 18:28: Экстренные службы получают сообщение о взрыве с последующим возгоранием на химическом предприятии.
- Вечер 1 октября: Начинается эвакуация. Из здания выводят 40 сотрудников; данные о людях, остающихся в корпусе, уточняются.
- Вечер 1 октября: Площадь пожара оценивают примерно в 1000 кв. м, площадь обрушения — примерно в 2000 кв. м.
- Около полуночи: Пожар локализован, спасатели продолжают проливку и работу на месте.
- 2 октября, около 01:00: Открытое горение ликвидировано.
- Утро 2 октября: Подтверждена гибель одного человека, местонахождение ещё пяти устанавливается; поиски продолжаются.
- Утро 2 октября: Лабораторный контроль не выявляет превышения ПДК вредных веществ в воздухе.
Что известно к утру 2 октября
- на химическом предприятии в Краснозаводске произошли взрыв, пожар и обрушение конструкций;
- один человек погиб, местонахождение ещё пяти человек устанавливается;
- 40 сотрудников были эвакуированы и осмотрены медиками;
- площадь пожара составляла около 1000 кв. м, обрушения — около 2000 кв. м;
- открытое горение ликвидировано;
- превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено;
- по предварительной информации властей, происшествие не связано с атакой БПЛА;
- окончательная причина ЧП пока не установлена.
Частые вопросы
- Что произошло в Краснозаводске 1 октября 2026 года?
На химическом предприятии произошёл взрыв с последующим пожаром и обрушением части производственного корпуса. Экстренные службы тушили пожар и разбирают завалы.
- Сколько человек погибло при взрыве в Краснозаводске?
По состоянию на утро 2 октября подтверждена гибель одного человека. Местонахождение ещё пяти человек устанавливается.
- Правда ли, что погибли семь человек?
Такая цифра появилась в первые часы после происшествия со ссылкой на SHOT, однако к утру 2 октября она не получила официального подтверждения. Актуальные данные оперативных служб — один погибший и пять пропавших.
- Сколько человек эвакуировали?
С территории предприятия эвакуировали 40 сотрудников. В первых сообщениях местных властей говорилось, что в корпусе находились 44 человека, однако позднее данные о погибших и пропавших были уточнены.
- Потушили ли пожар в Краснозаводске?
Да. К утру 2 октября открытое горение было ликвидировано. На месте продолжились поисковые и аварийно-спасательные работы.
- Опасен ли воздух после пожара?
По результатам лабораторного контроля превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено.
- Был ли это удар БПЛА?
По предварительной информации властей Сергиево-Посадского округа, происшествие не связано с атакой беспилотника. Окончательная причина взрыва и пожара устанавливается.
В 2021 году на Краснозаводском химическом заводе уже происходило похожее ЧП. Тогда в одном из цехов произошёл взрыв из-за нарушения технологического процесса. Погибла сотрудница 1978 года рождения, ударной волной выбило окна и двери, однако пожара после детонации не возникло.
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