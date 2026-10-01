Взрыв в Одинцово мог устроить кот

Кот мог случайно включить электроплиту и спровоцировать взрыв туристического газового баллона в квартире многоэтажного дома в Московской области. Инцидент произошёл утром 1 октября на улице Белорусской, сообщили в региональном управлении МЧС.

Последствия взрыва в Одинцово. Фото © ГУ МЧС по Московской области

По одной из версий, животное задело сенсорную панель или переключатель плиты. Рядом с ней находился туристический газовый баллон объёмом 200 мл, который нагрелся и сдетонировал.

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме № 13 поступило спасателям в 08:58. Эпицентр находился на 19-м этаже.

Взрыв повредил балкон и остекление квартиры, а также разрушил межкомнатную перегородку между тамбуром и жилым помещением. Открытого горения к приезду пожарных уже не было.

Хозяев квартиры в этот момент дома не оказалось. Единственным находившимся внутри был кот, который не пострадал.

Предварительной причиной ЧП специалисты назвали нарушение правил хранения газового оборудования. В МЧС напомнили, что взрывоопасные предметы нельзя оставлять рядом с нагревательными приборами, а перед уходом из дома необходимо проверять, выключена ли техника.