Газовый баллон взорвался на балконе высотки в Одинцово от перегрева на солнце

Прямые солнечные лучи спровоцировали мощный взрыв в жилом доме в подмосковном Одинцово. Инцидент произошел на 19-м этаже высотки, где под воздействием жары разорвало ёмкость с газом.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, владелец квартиры оставил баллон на балконе прямо под палящим солнцем. Металл быстро раскалился, давление внутри ёмкости достигло критической отметки, и в итоге произошла детонация. Самого хозяина в этот момент дома не было — он находился на работе.

В настоящее время оперативные службы устанавливают масштабы разрушений на балконе и в квартире.