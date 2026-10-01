Газовый баллон взорвался на балконе высотки в Одинцово от перегрева на солнце
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Прямые солнечные лучи спровоцировали мощный взрыв в жилом доме в подмосковном Одинцово. Инцидент произошел на 19-м этаже высотки, где под воздействием жары разорвало ёмкость с газом.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, владелец квартиры оставил баллон на балконе прямо под палящим солнцем. Металл быстро раскалился, давление внутри ёмкости достигло критической отметки, и в итоге произошла детонация. Самого хозяина в этот момент дома не было — он находился на работе.
В настоящее время оперативные службы устанавливают масштабы разрушений на балконе и в квартире.
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