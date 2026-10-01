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Регион
Опубликовано 1 октября, 10:43

Газовый баллон взорвался на балконе высотки в Одинцово от перегрева на солнце

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spech

Прямые солнечные лучи спровоцировали мощный взрыв в жилом доме в подмосковном Одинцово. Инцидент произошел на 19-м этаже высотки, где под воздействием жары разорвало ёмкость с газом.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, владелец квартиры оставил баллон на балконе прямо под палящим солнцем. Металл быстро раскалился, давление внутри ёмкости достигло критической отметки, и в итоге произошла детонация. Самого хозяина в этот момент дома не было — он находился на работе.

В настоящее время оперативные службы устанавливают масштабы разрушений на балконе и в квартире.

Газовый баллон мог стать причиной взрыва в многоэтажке в Одинцово
Газовый баллон мог стать причиной взрыва в многоэтажке в Одинцово

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Оксана Попова
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