Газовый баллон мог стать причиной взрыва в многоэтажке в Одинцово
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov
Газовый баллон, находившийся в квартире на улице Белорусской в Одинцово, мог стать причиной мощного взрыва в многоэтажном доме, узнал SHOT.
Ударная волна выбила капитальную стену в общий коридор. Ограждения балконов не выдержали нагрузки и рухнули на тротуар.
Жильцы чудом избежали гибели. В момент детонации в эпицентре и на лестничной клетке никого не оказалось. Никто из соседей не получил физических повреждений.
Силовики и экстренные службы оцепили прилегающую территорию. На месте работают эксперты-взрывотехники и криминалисты. Им предстоит установить, что именно спровоцировало газ сдетонировать с такой силой.
Больше новостей о крупных авариях и чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.