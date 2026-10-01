Газовый баллон мог стать причиной взрыва в многоэтажке в Одинцово

Газовый баллон, находившийся в квартире на улице Белорусской в Одинцово, мог стать причиной мощного взрыва в многоэтажном доме, узнал SHOT.

Ударная волна выбила капитальную стену в общий коридор. Ограждения балконов не выдержали нагрузки и рухнули на тротуар.

Жильцы чудом избежали гибели. В момент детонации в эпицентре и на лестничной клетке никого не оказалось. Никто из соседей не получил физических повреждений.

Силовики и экстренные службы оцепили прилегающую территорию. На месте работают эксперты-взрывотехники и криминалисты. Им предстоит установить, что именно спровоцировало газ сдетонировать с такой силой.