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Опубликовано 1 октября, 10:23

Газовый баллон мог стать причиной взрыва в многоэтажке в Одинцово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Газовый баллон, находившийся в квартире на улице Белорусской в Одинцово, мог стать причиной мощного взрыва в многоэтажном доме, узнал SHOT.

Ударная волна выбила капитальную стену в общий коридор. Ограждения балконов не выдержали нагрузки и рухнули на тротуар.

Жильцы чудом избежали гибели. В момент детонации в эпицентре и на лестничной клетке никого не оказалось. Никто из соседей не получил физических повреждений.

Силовики и экстренные службы оцепили прилегающую территорию. На месте работают эксперты-взрывотехники и криминалисты. Им предстоит установить, что именно спровоцировало газ сдетонировать с такой силой.

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Оксана Попова
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