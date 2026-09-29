Жители Кубринска опасались ЧП на заводе пиротехники задолго до трагедии

Жители посёлка Кубринск в Ярославской области опасались взрыва на местном производстве пиротехники ещё до трагедии. О том, что жалобы поступали давно, газете «Известия» рассказала местная жительница Надежда. В территориальной администрации, однако, заявили, что обращений по поводу предприятия не получали.

«Мы жаловались уже давно. <…> Мало ли что, может взрыв быть», — поделилась собеседница издания.

По её словам, взрывная волна повредила жилые дома: стёкла вылетели как в квартирах, так и в подъездах. Другая жительница сообщила об отсутствии света и воды. Она также пожаловалась на долгое ожидание экстренных служб и представителей власти.

В администрации Нагорьевского территориального управления отметили, что руководство находится на месте происшествия, где работает оперативный штаб.