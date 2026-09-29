Жители Кубринска опасались ЧП на заводе пиротехники задолго до трагедии
Обложка © МАКС / Прокуратура Ярославской области
Жители посёлка Кубринск в Ярославской области опасались взрыва на местном производстве пиротехники ещё до трагедии. О том, что жалобы поступали давно, газете «Известия» рассказала местная жительница Надежда. В территориальной администрации, однако, заявили, что обращений по поводу предприятия не получали.
«Мы жаловались уже давно. <…> Мало ли что, может взрыв быть», — поделилась собеседница издания.
По её словам, взрывная волна повредила жилые дома: стёкла вылетели как в квартирах, так и в подъездах. Другая жительница сообщила об отсутствии света и воды. Она также пожаловалась на долгое ожидание экстренных служб и представителей власти.
В администрации Нагорьевского территориального управления отметили, что руководство находится на месте происшествия, где работает оперативный штаб.
Напомним, 28 сентября в Кубринске загорелись два здания предприятия по производству пиротехники. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. К вечеру пожар полностью потушили, при этом число жертв достигло 14. Власти региона объявили 30 сентября днём траура.
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