Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 15:18

SHOT: Пожар на заводе петард под Ярославлем могло вызвать короткое замыкание

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Короткое замыкание, по предварительным данным, могло стать причиной крупного пожара на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области. Об этом пишет SHOT.

Кадры с места. Фото © SHOT

Кадры с места. Фото © SHOT

Пожар произошёл в посёлке Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа на улице Парковой. К моменту прибытия спасателей огонь охватил два производственных здания.

С пламенем продолжают бороться более 100 человек и 40 единиц техники. Группировку пожарных на месте происшествия наращивают.

В Ленобласти пожар на лакокрасочном заводе локализовали на 1120 «квадратах»
В Ленобласти пожар на лакокрасочном заводе локализовали на 1120 «квадратах»

Напомним, что при пожаре на производстве петард в Переславле-Залесском погибли пять человек. Их тела обнаружили во время разбора обрушившихся конструкций. Ещё одна женщина получила травму ноги и была передана медикам, а само возгорание к тому моменту удалось локализовать.

Больше новостей о крупных пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar