SHOT: Пожар на заводе петард под Ярославлем могло вызвать короткое замыкание

Короткое замыкание, по предварительным данным, могло стать причиной крупного пожара на предприятии по производству пиротехники в Ярославской области. Об этом пишет SHOT.

Кадры с места. Фото © SHOT

Пожар произошёл в посёлке Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа на улице Парковой. К моменту прибытия спасателей огонь охватил два производственных здания.

С пламенем продолжают бороться более 100 человек и 40 единиц техники. Группировку пожарных на месте происшествия наращивают.

Напомним, что при пожаре на производстве петард в Переславле-Залесском погибли пять человек. Их тела обнаружили во время разбора обрушившихся конструкций. Ещё одна женщина получила травму ноги и была передана медикам, а само возгорание к тому моменту удалось локализовать.