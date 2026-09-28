В Ленобласти пожар на лакокрасочном заводе локализовали на 1120 «квадратах»
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В Ленинградской области пожарные локализовали возгорание в ангаре лакокрасочного завода. Площадь пожара составила 1120 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по региону.
В Ленобласти локализовали пожар в ангаре. Видео © «Макс» / МЧС Ленинградской области
Пожар произошёл в деревне Буяницы Волосовского района. Огонь распространился внутри ангара на территории предприятия. Спасатели не допустили дальнейшего распространения пламени. К тушению привлекли 30 пожарных и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Life.ru писал, что вечером 27 сентября в торговом центре «Белые ночи» в Воркуте произошёл пожар площадью 430 квадратных метров. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь распространился по мансардному этажу здания. Утром 28 числа пожар удалось локализовать.
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