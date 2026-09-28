Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 05:16

В Ленобласти пожар на лакокрасочном заводе локализовали на 1120 «квадратах»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области пожарные локализовали возгорание в ангаре лакокрасочного завода. Площадь пожара составила 1120 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В Ленобласти локализовали пожар в ангаре. Видео © «Макс» / МЧС Ленинградской области

Пожар произошёл в деревне Буяницы Волосовского района. Огонь распространился внутри ангара на территории предприятия. Спасатели не допустили дальнейшего распространения пламени. К тушению привлекли 30 пожарных и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края

Ранее Life.ru писал, что вечером 27 сентября в торговом центре «Белые ночи» в Воркуте произошёл пожар площадью 430 квадратных метров. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь распространился по мансардному этажу здания. Утром 28 числа пожар удалось локализовать.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar