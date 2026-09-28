В Ленобласти пожар на лакокрасочном заводе локализовали на 1120 «квадратах»

В Ленинградской области пожарные локализовали возгорание в ангаре лакокрасочного завода. Площадь пожара составила 1120 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по региону.

В Ленобласти локализовали пожар в ангаре. Видео © «Макс» / МЧС Ленинградской области

Пожар произошёл в деревне Буяницы Волосовского района. Огонь распространился внутри ангара на территории предприятия. Спасатели не допустили дальнейшего распространения пламени. К тушению привлекли 30 пожарных и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.