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Опубликовано 28 сентября, 00:40

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края

Обложка © Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Обложка © Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Алейске Алтайского края. Это следует из заявления регионального управления МЧС России.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения — горит частный жилой дом открытым огнём. Звеном газодымозащитной службы на пожаре обнаружены трое погибших», — сказано в заявлении.

Огонь локализовали на площади 90 квадратных метров, а ночью пожар полностью ликвидировали. К тушению привлекались 22 человека и семь единиц техники, в том числе 11 сотрудников и четыре машины МЧС России.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Пожар в мебельном магазине в Южно-Сахалинске ликвидирован
Пожар в мебельном магазине в Южно-Сахалинске ликвидирован

Тем временем пожар площадью 430 квадратных метров тушат в торговом центре «Белые ночи» в Воркуте. Возгорание произошло вечером 27 сентября на улице Ленина. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь распространился по мансардному этажу здания.

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Виталий Приходько
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