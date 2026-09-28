Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края
Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Алейске Алтайского края. Это следует из заявления регионального управления МЧС России.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения — горит частный жилой дом открытым огнём. Звеном газодымозащитной службы на пожаре обнаружены трое погибших», — сказано в заявлении.
Огонь локализовали на площади 90 квадратных метров, а ночью пожар полностью ликвидировали. К тушению привлекались 22 человека и семь единиц техники, в том числе 11 сотрудников и четыре машины МЧС России.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Тем временем пожар площадью 430 квадратных метров тушат в торговом центре «Белые ночи» в Воркуте. Возгорание произошло вечером 27 сентября на улице Ленина. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь распространился по мансардному этажу здания.
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