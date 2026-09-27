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Опубликовано 27 сентября, 20:22

Пожар в мебельном магазине в Южно-Сахалинске ликвидирован

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров полностью ликвидировали на складе мебельного магазина в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседний склад, первые этажи мебельного цеха и выставочный зал магазина.

«Пожар в мебельном магазине Южно-Сахалинска ликвидирован. Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня на соседнее складское помещение, а также на первые этажи цеха по производству мебели и выставочного зала магазина», — уточнили в ведомстве.

В тушении участвовали 35 человек и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Возгорание произошло в двухэтажном складском здании. Дознаватели МЧС проводят проверку и устанавливают причину произошедшего.

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Тем временем пожар площадью 430 квадратных метров тушат в торговом центре «Белые ночи» в Воркуте. Возгорание произошло вечером 27 сентября на улице Ленина. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь распространился по мансардному этажу здания.

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Виталий Приходько
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