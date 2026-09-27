Крупный пожар вспыхнул на электроподстанции в Ереване

Крупный пожар произошёл на электроподстанции «Цицернакаберд» в Ереване. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 17:07 по местному времени, сообщает МВД Армении.

Огонь охватил объект на Цицернакабердском шоссе. К подстанции направили шесть пожарных расчётов, дежурную группу городского спасательного управления и автолестницу. Спасатели приступили к тушению и не допустили распространения пламени за пределы охваченной территории.

Спустя примерно два часа после начала пожара работы на объекте продолжались. Одному из участвовавших в тушении пожарных стало плохо, его госпитализировали.

Авария привела и к перебоям с электричеством. По данным временного управляющего «Электрических сетей Армении» Романоса Петросяна, без света остались около пяти тысяч абонентов, преимущественно в административном округе Кентрон. Энергетики начали подключать потребителей к другим источникам питания.

Причина возгорания пока устанавливается. В «Электрических сетях Армении» сообщили, что по факту произошедшего направлено заявление в правоохранительные органы.

Ранее масштабные проблемы с энергоснабжением возникли в России. Из-за непогоды и неполадок на линиях электропередачи более 40 тысяч жителей Дагестана остались без света. В одной из семей аппарат ИВЛ, необходимый ребёнку, пришлось подключить к бензиновому генератору.