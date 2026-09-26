Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Масштабная авария на электросетях оставила без света более 20 тысяч жителей Владивостока. Об этом сообщила прокуратура Приморского края, организовавшая проверку после массового отключения электроэнергии

Без электричества 26 сентября остались дома на улицах Кузнецова, Владикавказской, Воропаева, Нейбута, Борисенко и других. Сведения о происшествии надзорное ведомство получило в ходе мониторинга социальных сетей.

Прокуроры взяли под контроль аварийно-восстановительные работы. Им предстоит выяснить, соблюдались ли требования законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также проверить сроки устранения неисправности.

Ранее Life.ru сообщал о другом масштабном отключении электричества во Владивостоке. 10 августа из-за аварии на сетях без света остались более 16 тысяч горожан. Тогда прокуратура также организовала проверку и взяла восстановительные работы под контроль.