Счётчик сломался — квитанция выросла: Как не переплачивать за электричество

Неисправный или просроченный электросчётчик может привести к увеличению платы за электричество, поскольку начисления начнут вести по нормативу. Об этом URA.RU рассказала эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова.

По её словам, обратиться в энергоснабжающую организацию стоит, если прибор вышел из строя, у него закончился срок эксплуатации или истёк межповерочный интервал. Чем дольше вопрос с учётом остаётся нерешённым, тем больше времени потребителю придётся платить не по фактическому расходу.

Юнисова отметила, что норматив обычно оказывается выше реального потребления электроэнергии. Поэтому владельцу жилья выгодно как можно быстрее сообщить о неисправности и добиться замены или поверки прибора.

При этом покупать новый электросчётчик за свой счёт в обычной ситуации собственнику не требуется. В многоквартирных домах за такие приборы отвечает гарантирующий поставщик, а в частных домах — сетевая организация. Аналогичный порядок ранее разъяснял Life.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Уточнить срок эксплуатации и поверки можно у поставщика электроэнергии либо по данным прибора. Если счётчик неисправен, эксперт советует сразу направить официальную заявку энергокомпании, чтобы зафиксировать дату обращения.

Ранее Life.ru сообщал, что обязательную замену электросчётчика оплачивает энергокомпания. В многоквартирном доме за установку отвечает гарантирующий поставщик, а в частном — сетевая организация.