Тёпленькая пошла: Как снизить счёт за еле-еле горячую воду

Если температура горячей воды в квартире оказывается ниже нормативной, жильцы могут потребовать перерасчёт платы за коммунальную услугу. При показателе ниже 40 градусов воду за период нарушения должны рассчитывать по тарифу холодного водоснабжения, рассказал Life.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По словам парламентария, нормативная температура горячей воды в точке водоразбора составляет от 60 до 75 градусов.

Если температура ниже 40 °C, воду за соответствующий период оплачивают по тарифу холодной. При температуре от 40 до 60 °C плата за горячее водоснабжение снижается с учётом величины отклонения и числа часов, когда услуга оказывалась с нарушением. Никита Чаплин Депутат Государственной думы,

Чтобы добиться перерасчёта, жильцу необходимо сообщить о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу или управляющую организацию и потребовать проверки. Перед измерением температуры воду допускается сливать не более трёх минут.

Результаты проверки должны быть зафиксированы в акте. В документе указывают температуру воды, время проведения замера и продолжительность нарушения. Эти данные необходимы для расчёта суммы перерасчёта.

Чаплин также отметил, что в разъяснениях Минстроя 2026 года указано: рассчитанный процент снижения применяется к начислению за горячую воду за расчётный месяц. Для перерасчёта необходимо направить исполнителю коммунальной услуги заявление и приложить акт проверки либо другие документы, подтверждающие нарушение.

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