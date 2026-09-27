Более 40 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

Жительница Дагестана вынуждена подключать аппарат ИВЛ своего ребёнка к бензиновому генератору из-за масштабных перебоев с электричеством. На фоне непогоды и проблем на линиях электропередачи без света остались более 40 тысяч человек, сообщает Mash.

Самая сложная обстановка наблюдается в Чародинском и Ботлихском районах, где электричество пропало более чем в 20 сёлах. Перебои также затронули Каякентский район и Дербент. В горной части республики, по данным канала, обесточены около 10 тысяч домов.

Из-за затянувшихся отключений жители ищут бензиновые генераторы и другое резервное оборудование. Для некоторых семей электричество необходимо не только для бытовых нужд: одна из местных жительниц рассказала, что от генератора приходится запитывать аппарат ИВЛ, от которого зависит дыхание её ребёнка.

Причинами аварий называют сильный ветер и неудовлетворительное состояние линий электропередачи. При этом с 2023 по 2026 год на модернизацию энергетической инфраструктуры Дагестана поэтапно выделили 8,5 млрд рублей. Средства предназначались для обновления сетей, ЛЭП и оборудования.

Проблемы с энергоснабжением в республике фиксировались и ранее на этой неделе. 25 сентября региональное управление МЧС сообщало об аварийном отключении электричества в 28 населённых пунктах Дербентского, Кайтагского, Табасаранского и Цунтинского районов.

Ещё летом Life.ru рассказывал о масштабных перебоях с электричеством в Дагестане, затронувших десятки населённых пунктов. Для восстановления подачи энергии на повреждённых участках направляли аварийные бригады.