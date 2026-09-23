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Опубликовано 23 сентября, 11:18

Трое детей погибли при пожаре в Дагестане

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Трое несовершеннолетних погибли при пожаре в населённом пункте Инчхе Каякентского района Дагестана. О трагедии рассказал глава района Магомед Эльдерханов.

«Да, трое несовершеннолетних детей погибли в результате пожара в населённом пункте Инчхе», — подтвердил он ТАСС.

На месте трагедии работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Специалисты выясняют причину возгорания и остальные обстоятельства произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказывал, что после гибели троих детей при пожаре в частном доме в Нефтекамске следователи возбудили уголовное дело. Трагедия случилась 6 сентября 2026 года. После ликвидации огня в комнате нашли погибших детей в возрасте 4, 6 и 12 лет.

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Татьяна Миссуми
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