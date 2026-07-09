Более 36 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

В Дагестане из-за сильной непогоды без электроснабжения остались около 36 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Свет отключился в 62 населённых пунктах, расположенных в шести муниципальных районах республики. Под перебои попали более 8,4 тысячи домов, где проживают около 36 тысяч жителей, включая свыше 7,5 тысячи детей. Спасательные и коммунальные службы продолжают работать над восстановлением электроснабжения и устранением последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что сильные ливни в Дагестане привели к серьёзным последствиям для транспортной инфраструктуры региона. Из-за размыва дорог без транспортного сообщения оказались около 60 населённых пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Чародинском районе, где повреждение участка дороги «Цуриб — Арчиб» оставило отрезанными 18 сёл. В нескольких районах также были разрушены мосты и участки дорожного полотна.