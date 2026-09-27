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Опубликовано 27 сентября, 19:01

В Воркуте загорелся ТЦ «Белые ночи» на площади 430 квадратных метров

Обложка © MAX / МЧС Республики Коми

Обложка © MAX / МЧС Республики Коми

Пожар площадью 430 квадратных метров тушат в торговом центре «Белые ночи» в Воркуте. Возгорание произошло вечером 27 сентября на улице Ленина, сообщили в главк МЧС по Республике Коми.

Пожарные тушат возгорание в воркутинском ТЦ «Белые ночи». Видео © MAX / МЧС Республики Коми

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь распространился по мансардному этажу здания. «По предварительной информации, площадь пожара составляет 430 квадратных метров», — сказано в заявлении ведомства.

Данных о пострадавших к этому моменту не поступало. На месте работают 12 пожарных и четыре единицы техники. Обстоятельства возникновения огня устанавливаются.

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Пожар на складе в Хабаровске охватил 1 тыс. квадратных метров

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске загорелось двухэтажное складское здание мебельного магазина. Пламя охватило около 1200 квадратных метров. Работу спасателей затрудняет большое количество горючих материалов внутри. Там находятся мебель, лакокрасочные изделия и строительные товары.

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Виталий Приходько
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