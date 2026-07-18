Пожар на складе в Хабаровске охватил 1 тыс. квадратных метров

Площадь пожара на продуктовом складе выросла до 1 тыс. кв. м в Хабаровске. Возгорание произошло в одноэтажном здании на улице Индустриальной. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.

В Хабаровске загорелся склад с продуктами и автотоварами. Видео © МАКС / МЧС Хабаровского края

Сигнал о пожаре поступил спасателям 18 июля в 02:30. Подразделения выехали на место по повышенному рангу сложности.

Внутри склада находились продукты питания и автомобильные принадлежности. Во время пожара произошло обрушение кровли.

«Уточнение: площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м. Со слов администрации складского помещения, в рядом расположенных металлических контейнерах находятся газовые баллоны. Огнеборцы с помощью инструмента вскрыли их для проверки. При обследовании информация не подтвердилась», — говорится в сообщении.

К тушению привлекли 28 человек и восемь единиц техники. Пожарные продолжили работу на месте происшествия. Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания установят после завершения тушения и обследования здания.

Ранее крупный пожар произошёл на территории промышленной зоны в подмосковных Бронницах. Огонь охватил около 5 тыс. кв. м на Производственном проезде. По предварительной информации, на территории предприятия горели автомобили. К тушению привлекли 58 человек и 20 единиц техники. От МЧС России работали 21 специалист и семь машин.