В Бронницах произошёл пожар на площади 5 тысяч квадратов, горят автомобили

Утром 17 июля 2026 года в подмосковных Бронницах произошел серьёзный пожар. Сообщение о возгорании в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило в 07:29.

Инцидент зафиксирован на территории промышленной зоны по адресу: город Бронницы, Производственный проезд, дом 6 (муниципальный округ Раменский). По данным МЧС России, площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. Согласно предварительной информации, на территории промзоны горят автомобили.

К ликвидации пожара привлечены значительные силы: всего задействовано 58 человек и 20 единиц техники. Непосредственно от МЧС России в работах участвуют 21 человек и 7 единиц спецтехники.

На данный момент информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется. В ведомстве напоминают жителям о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо обращаться по единому телефону спасения 112 или по телефону доверия Главного управления МЧС России: 8-(498)-505-41-70.

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