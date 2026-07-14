На нефтехимическом комплексе в Салавате потушили почти все очаги пожара

Почти все очаги пожара на Салаватском нефтехимическом комплексе ликвидированы, пострадавших нет. О последствиях атаки беспилотников сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в «Максе».

По его словам, ключевые производственные объекты серьёзно не пострадали. Повреждения получили несколько эстакад, по которым на предприятие подаются необходимые ресурсы. Сейчас специалисты разыскивают обломки сбитых аппаратов. Как заявил глава региона, в отражении налёта участвовали подразделения Минобороны, бойцы БАРС и системы защиты самого комплекса.

«Восстановительные работы будут идти круглосуточно. Полагаю, что в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объёмы работы. Это чрезвычайно важно», — добавил Хабиров.

Ранее в Башкирии отразили массированный удар украинских беспилотников на промышленную зону Салавата. Обломки сбитых дронов вызвали несколько очагов задымления, однако пострадавших нет. По словам Хабирова, это была самая крупная атака за всё время.