Хабиров раскрыл последствия самой массированной атаки ВСУ на НПЗ в Салавате

Атака ВСУ на Салаватский нефтехимический комплекс стала самой массированной за всё время, однако погибших и пострадавших нет. Об этом глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил в мессенджере «Макс».

По словам руководителя региона, большую часть беспилотников удалось уничтожить или подавить благодаря эшелонированной системе обороны. После удара на территории предприятия возникло несколько очагов возгорания, почти все они уже ликвидированы.

«Главное, что нет погибших или пострадавших. Было несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали», — написал Хабиров.

Повреждения получили отдельные эстакады, по которым проходят электрические кабели и подаются ресурсы. Ключевые производственные мощности, как отметил глава Башкортостана, сохранились. Специалисты рассчитывают вернуть комплекс к прежним объёмам работы в течение нескольких дней. Власти региона также продолжат усиливать защиту критически важных объектов.

Напомним, в Башкирии отразили массовую атаку украинских беспилотников на промышленную зону Салавата. После падения обломков сбитых дронов на территории возникли очаги задымления, при этом никто не пострадал.