1200 квадратов огня: В Южно-Сахалинске полыхает склад с мебелью и краской

В Южно-Сахалинске загорелось двухэтажное складское здание мебельного магазина. Об этом сообщили в VK МЧС России.

В Южно-Сахалинске МЧС тушат крупный пожар в мебельном магазине. Видео © VK / МЧС Сахалинской области

По предварительной оценке, огнём охвачено около 1200 квадратных метров.

Работу спасателей затрудняет большое количество горючих материалов внутри. Там находятся мебель, лакокрасочные изделия и строительные товары. Из-за этого сохраняется риск, что пламя перекинется на соседнее административное здание.

В МЧС также рассказали, что с огнём борются 26 сотрудников ведомства и шесть единиц техники. На данный момент данных о пострадавших нет.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном возгорании на одном из складов в Хабаровске. Пламя охватило территорию площадью около 1000 квадратных метров. В помещениях находились запасы еды и автозапчасти. В ходе борьбы с огнем обрушилась крыша здания. Информации о пострадавших также не было.