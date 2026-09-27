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Опубликовано 27 сентября, 14:42

1200 квадратов огня: В Южно-Сахалинске полыхает склад с мебелью и краской

В Южно-Сахалинске тушат крупный пожар в мебельном магазине

Обложка © VK / МЧС Сахалинской области

Обложка © VK / МЧС Сахалинской области

В Южно-Сахалинске загорелось двухэтажное складское здание мебельного магазина. Об этом сообщили в VK МЧС России.

В Южно-Сахалинске МЧС тушат крупный пожар в мебельном магазине. Видео © VK / МЧС Сахалинской области

По предварительной оценке, огнём охвачено около 1200 квадратных метров.

Работу спасателей затрудняет большое количество горючих материалов внутри. Там находятся мебель, лакокрасочные изделия и строительные товары. Из-за этого сохраняется риск, что пламя перекинется на соседнее административное здание.

В МЧС также рассказали, что с огнём борются 26 сотрудников ведомства и шесть единиц техники. На данный момент данных о пострадавших нет.

Огонь охватил здание с популярным рестораном в центре Хабаровска
Огонь охватил здание с популярным рестораном в центре Хабаровска

Ранее Life.ru сообщал о масштабном возгорании на одном из складов в Хабаровске. Пламя охватило территорию площадью около 1000 квадратных метров. В помещениях находились запасы еды и автозапчасти. В ходе борьбы с огнем обрушилась крыша здания. Информации о пострадавших также не было.

Больше новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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