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Регион
Опубликовано 27 сентября, 05:58

Огонь охватил здание с популярным рестораном в центре Хабаровска

В Хабаровске локализовали пожар в здании с рестораном «Дом»

В Хабаровске локализовали пожар в здании с рестораном «Дом». Обложка © МЧС России

В Хабаровске локализовали пожар в здании с рестораном «Дом». Обложка © МЧС России

Пожар в здании с несколькими заведениями общепита на улице Калинина в Хабаровске локализовали на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В Хабаровске локализовали пожар в здании с рестораном «Дом». Видео © МЧС России

Сигнал о локализации руководитель тушения передал в 14:44 (7:44 мск). В здании, в том числе находится ресторан «Дом».

Пожарные обследовали задымлённые помещения, однако людей внутри не обнаружили. Информации о пострадавших не поступало.

Огонь распространился по межэтажным перекрытиям между первым и вторым этажами. Распространению пламени способствовали деревянные конструкции здания. На месте работают 25 пожарных и восемь единиц техники.

Пожар произошёл в исправительной колонии № 5 в Вышнем Волочке
Пожар произошёл в исправительной колонии № 5 в Вышнем Волочке

Ранее Life.ru рассказывал о крупном пожаре на складе в Хабаровске, где огонь распространился на тысячу квадратных метров. Внутри хранились продукты питания и автомобильные принадлежности, а во время тушения произошло обрушение кровли. Сведений о пострадавших тогда также не поступало.

Больше новостей о пожарах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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