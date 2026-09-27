Огонь охватил здание с популярным рестораном в центре Хабаровска

Пожар в здании с несколькими заведениями общепита на улице Калинина в Хабаровске локализовали на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В Хабаровске локализовали пожар в здании с рестораном «Дом». Видео © МЧС России

Сигнал о локализации руководитель тушения передал в 14:44 (7:44 мск). В здании, в том числе находится ресторан «Дом».

Пожарные обследовали задымлённые помещения, однако людей внутри не обнаружили. Информации о пострадавших не поступало.

Огонь распространился по межэтажным перекрытиям между первым и вторым этажами. Распространению пламени способствовали деревянные конструкции здания. На месте работают 25 пожарных и восемь единиц техники.

Ранее Life.ru рассказывал о крупном пожаре на складе в Хабаровске, где огонь распространился на тысячу квадратных метров. Внутри хранились продукты питания и автомобильные принадлежности, а во время тушения произошло обрушение кровли. Сведений о пострадавших тогда также не поступало.