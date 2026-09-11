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Опубликовано 11 сентября, 07:46

Пожар произошёл в исправительной колонии № 5 в Вышнем Волочке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар в исправительной колонии № 5 в Вышнем Волочке полностью ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области. Возгорание началось вечером 10 сентября в цехе, расположенном в производственной зоне учреждения. Огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров.

К тушению привлекли 53 сотрудника МЧС и 15 единиц техники. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние помещения. Причина возгорания устанавливается. Информации о размере ущерба пока нет.

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Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на складе производственной зоны колонии в Новосибирске. Огонь охватил до 800 квадратных метров, никто не пострадал.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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