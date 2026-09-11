Пожар произошёл в исправительной колонии № 5 в Вышнем Волочке

Пожар в исправительной колонии № 5 в Вышнем Волочке полностью ликвидирован. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области. Возгорание началось вечером 10 сентября в цехе, расположенном в производственной зоне учреждения. Огонь распространился на 2,4 тысячи квадратных метров.

К тушению привлекли 53 сотрудника МЧС и 15 единиц техники. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние помещения. Причина возгорания устанавливается. Информации о размере ущерба пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на складе производственной зоны колонии в Новосибирске. Огонь охватил до 800 квадратных метров, никто не пострадал.