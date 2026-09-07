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Опубликовано 7 сентября, 06:57

Пожар площадью 800 метров вспыхнул в новосибирской колонии строгого режима

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

До 800 квадратных метров охватил ночной пожар на территории исправительной колонии № 3 в Новосибирске. Открытое горение ликвидировали, сотрудники учреждения и осуждённые не пострадали, сообщили журналистам в региональном ГУФСИН.

Возгорание произошло на складе готовой продукции в производственной зоне ИК-3 на улице Звёздной. В помещении находились изделия, изготовленные заключёнными. Первым к тушению приступил расчёт пожарной части колонии. После прибытия экстренных служб сотрудники учреждения вместе со спасателями МЧС справились с огнём.

На момент происшествия работы на производственном участке не велись. Предварительно, пламя распространилось на площади от 600 до 800 квадратных метров. В ГУФСИН начали служебную проверку. Специалистам предстоит установить причину пожара и оценить его последствия.

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Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на складе металлообработки в томской ИК-4. Там загорелись крыши двух строений производственного участка, сведений о пострадавших не поступало.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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