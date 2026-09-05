В Томске на территории исправительной колонии №4 (ИК-4) произошёл пожар. Как сообщили в региональном управлении МЧС, загорелись крыши двух зданий на производственном участке учреждения.

Крыши двух зданий загорелись на территории томской колонии. Видео © VK / Регион-70 | Томск

Инцидент случился днём 5 сентября. По данным спасателей, пожар начался на складе металлообработки. Очевидцы сообщают, что над колонией поднялся густой столб чёрного дыма, у зданий видно открытое пламя.

В тушении пожара задействованы 43 человека и 12 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар в частном жилом доме в посёлке Крутик Пеновского муниципального округа привёл к гибели двух человек. Возгорание произошло в ночь на 3 сентября. Прокуратура выясняет причины ЧП и обстоятельства произошедшего.