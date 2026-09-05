Погибший в пожаре пациент больницы в Иркутске мог сам устроить поджог

Пожар в психоневрологическом отделении Железногорской районной больницы в Иркутской области мог стать следствием поджога. По предварительной версии, погибший мужчина сам устроил возгорание. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Очаг находился в изоляторе медицинского учреждения. Площадь, охваченная огнём, составила четыре квадратных метра. Пожар полностью потушили. В ликвидации возгорания участвовали девять человек и четыре единицы техники.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Они осматривают помещение и допрашивают сотрудников больницы. Точную причину пожара предстоит установить. Пока версия о действиях погибшего остаётся приоритетной, но предварительной.

Как уже сообщалось, в Железногорске-Илимском произошёл пожар в психоневрологическом отделении районной больницы, погиб 54-летний пациент. Инцидент случился сегодня, 5 сентября. По факту гибели человека следственный отдел по Нижнеилимскому району возбудил уголовное дело.