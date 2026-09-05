При пожаре в больнице Железногорска-Илимского в Иркутской области погиб пациент
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В Железногорске-Илимском произошёл пожар в психоневрологическом отделении районной больницы, погиб 54-летний пациент. Об этом сообщает Следком Иркутской области.
Инцидент случился 5 сентября 2026 года. По факту гибели человека следственный отдел по Нижнеилимскому району возбудил уголовное дело.
По предварительным данным, возгорание началось в изоляторе медучреждения. Причиной мог стать поджог, совершённый самим погибшим.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Тверской области при пожаре на катере погиб иеромонах Дионисий (Дмитрий Батраев), ранее запрещённый к служению. Трагедия случилась 1 сентября в деревне Осташковского округа. Возгорание началось в моторном отсеке судна. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация топливной системы. Обстоятельства устанавливаются.
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