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Опубликовано 28 сентября, 03:19

Пожар в ТЦ «Белые ночи» в Воркуте локализовали на 430 «квадратах»

Обложка © MAX / МЧС Республики Коми

Обложка © MAX / МЧС Республики Коми

Пожар в торговом центре «Белые ночи» в Воркуте удалось локализовать. Это следует из заявления главк МЧС по Республике Коми.

«Пожар локализован», — сказано в заявлении ведомства.

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Возгорание началось вечером 27 сентября на кровле торгового центра на улице Ленина. К моменту прибытия первых подразделений МЧС огонь охватил мансардный этаж здания. Предварительная площадь пожара составила 430 квадратных метров. Ранее из торгового центра и первого подъезда соседнего дома эвакуировали людей. Информации о пострадавших не поступало.

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Виталий Приходько
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