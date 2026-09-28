Пожар в ТЦ «Белые ночи» в Воркуте локализовали на 430 «квадратах»

Пожар в торговом центре «Белые ночи» в Воркуте удалось локализовать. Это следует из заявления главк МЧС по Республике Коми.

«Пожар локализован», — сказано в заявлении ведомства.

Возгорание началось вечером 27 сентября на кровле торгового центра на улице Ленина. К моменту прибытия первых подразделений МЧС огонь охватил мансардный этаж здания. Предварительная площадь пожара составила 430 квадратных метров. Ранее из торгового центра и первого подъезда соседнего дома эвакуировали людей. Информации о пострадавших не поступало.