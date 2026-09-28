Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области

Пять человек погибли и ещё один пострадал при пожаре на производстве петард в Переславе-Залесском, сообщили в пресс-службе ярославского МЧС. На момент публикации возгорание локализовано.

«При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи», — говорится в сообщении.

Ранее пожар начался на лакокрасочном заводе в Ленинградской области. Огонь распространился внутри ангара на территории предприятия. По последним данным, возгорание локализовано. Информации о пострадавших не поступало.