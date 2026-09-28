Пожар на заводе петард в Ярославской области потушили

Пожар на производстве пиротехники в Ярославской области полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению привлекали более 100 человек и 40 единиц техники.

«Пожар полностью потушен», — сказали в МЧС.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Напомним, пожар произошёл на улице Парковой в посёлке Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил два производственных здания. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в производственных цехах.