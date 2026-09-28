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Регион
Опубликовано 28 сентября, 19:33

МЧС нашло проблемы с проводкой на загоревшемся заводе петард

Обложка © Прокуратура Ярославской области

Обложка © Прокуратура Ярославской области

Проверка МЧС выявила нарушения в электропроводке на производстве пиротехники в Ярославской области, где произошёл крупный пожар. Об этом говорится в документах ведомства.

Последнюю проверку сотрудники ГУ МЧС России по Ярославской области провели 26 ноября 2024 года. Тогда инспектор вынесла компании предостережение из-за проводов с видимыми повреждениями изоляции.

«Инспектор объявила фирме предостережение за электропровода с видимыми нарушениями изоляции»,пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Производство относится к объектам со значительным уровнем риска. По закону МЧС вправе проводить проверки таких предприятий не чаще одного раза в три года.

Компания, которой принадлежит производство, зарегистрировалась в Минеральных Водах в 2025 году. В открытых источниках её относят к микропредприятиям. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Основное направление работы — оптовая торговля промышленными химическими веществами.

Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области
Пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области

Напомним, пожар произошёл в посёлке Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа на улице Парковой. К приезду спасателей огонь уже охватил два производственных здания. В результате погибли 13 человек. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в производственных цехах.

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Лия Мурадьян
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