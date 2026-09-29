После гибели 14 человек на заводе к жителям Кубринска лично приедет зампрокурора

Заместитель прокурора Ярославской области Андрей Смирнов 29 сентября лично примет жителей села Кубринск после крупного пожара на предприятии по производству пиротехники. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Андрей Смирнов проведёт личный приём жителей с. Кубринск сегодня, 29 сентября 2026 года, с 14:00 в здании Кубринского сельского дома культуры», — говорится в сообщении.

Жители смогут обратиться к заместителю прокурора области по вопросам, возникшим после ЧП. Пожар на предприятии в Кубринске произошёл 28 сентября. По последним данным, погибли 14 человек, ещё одна женщина была госпитализирована.

Возгорание полностью ликвидировали вечером того же дня, после чего спасатели продолжили разбирать завалы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.

После трагедии в Переславль-Залесском округе ввели режим ЧС. Пожар также привёл к перебоям с электричеством в Кубринске, для социальных объектов власти организовали доставку генераторов. Ранее Life.ru рассказывал о введении режима чрезвычайной ситуации после пожара.