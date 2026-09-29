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Регион
Опубликовано 29 сентября, 08:27

После гибели 14 человек на заводе к жителям Кубринска лично приедет зампрокурора

Обложка © Прокуратура Ярославской области

Обложка © Прокуратура Ярославской области

Заместитель прокурора Ярославской области Андрей Смирнов 29 сентября лично примет жителей села Кубринск после крупного пожара на предприятии по производству пиротехники. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Андрей Смирнов проведёт личный приём жителей с. Кубринск сегодня, 29 сентября 2026 года, с 14:00 в здании Кубринского сельского дома культуры», — говорится в сообщении.

Жители смогут обратиться к заместителю прокурора области по вопросам, возникшим после ЧП. Пожар на предприятии в Кубринске произошёл 28 сентября. По последним данным, погибли 14 человек, ещё одна женщина была госпитализирована.

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Возгорание полностью ликвидировали вечером того же дня, после чего спасатели продолжили разбирать завалы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.

После трагедии в Переславль-Залесском округе ввели режим ЧС. Пожар также привёл к перебоям с электричеством в Кубринске, для социальных объектов власти организовали доставку генераторов. Ранее Life.ru рассказывал о введении режима чрезвычайной ситуации после пожара.

Больше новостей о крупных пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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