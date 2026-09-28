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Опубликовано 28 сентября, 19:52

Число погибших при пожаре на заводе петард выросло до 14

Обложка © Прокуратура Ярославской области

Обложка © Прокуратура Ярославской области

При пожаре на производстве пиротехники в Ярославской области пострадали 15 человек. Число погибших достигло 14, ещё одну пострадавшую женщину госпитализировали. Тела погибших достали из-под завалов в ходе тушения пожара.

«В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых 14 погибли, 1 женщина госпитализирована», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, продолжаются поиски нескольких человек.

Пожар на заводе петард в Ярославской области потушили
Пожар на заводе петард в Ярославской области потушили

Возгорание произошло на улице Парковой в посёлке Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа. К приезду спасателей огонь охватил два производственных здания. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в производственных цехах.

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Лия Мурадьян
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