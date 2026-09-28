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Опубликовано 28 сентября, 15:36

СК возбудил дело после смертельного пожара в цехе пиротехники под Ярославлем

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ярославской области возбуждено уголовное дело после пожара на предприятии по производству пиротехники в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Дело расследуется по части 3 статьи 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек.

По данным МЧС, при разборе обрушившихся конструкций были обнаружены тела пяти погибших. Ещё одна женщина получила травму ноги и была передана медикам. На территории предприятия горели два здания.

Следственный комитет сообщил, что в момент возгорания на территории склада находились работники. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, назначен комплекс экспертиз. Точные обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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Как сообщал Life.ru, к моменту прибытия спасателей огонь охватил два производственных здания. На месте работали более 100 человек и около 40 единиц техники, при этом группировку пожарных продолжали наращивать. Во время разбора обрушившихся конструкций были обнаружены тела пяти погибших, ещё одна женщина получила травму ноги.

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Александра Мышляева
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