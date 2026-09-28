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Регион
Опубликовано 28 сентября, 20:02

В Ярославской области ввели режим ЧС после пожара на заводе пиротехники

Обложка © Прокуратура Ярославской области

Обложка © Прокуратура Ярославской области

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Переславль-Залесском округе Ярославской области после пожара на предприятии по производству пиротехники. Возгорание произошло в селе Кубринск.

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что на месте работает комиссия с участием представителей регионального правительства, Следственного комитета, полиции и МЧС. Также создан оперативный штаб.

Пожар привёл к отключению электричества в большей части Кубринска. Аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения.

На время работ специалисты доставляют в село генераторы, чтобы обеспечить электричеством социальные объекты.

Число погибших при пожаре на заводе петард выросло до 14
Число погибших при пожаре на заводе петард выросло до 14

Ранее Life.ru сообщал, что пожар на производстве пиротехники в Ярославской области полностью потушили. К тушению привлекали более 100 человек и 40 единиц техники. 30 сентября в регионе объявили днём траура по погибшим.

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Артём Гапоненко
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