В Ярославской области ввели режим ЧС после пожара на заводе пиротехники
Обложка © Прокуратура Ярославской области
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Переславль-Залесском округе Ярославской области после пожара на предприятии по производству пиротехники. Возгорание произошло в селе Кубринск.
Губернатор Михаил Евраев сообщил, что на месте работает комиссия с участием представителей регионального правительства, Следственного комитета, полиции и МЧС. Также создан оперативный штаб.
Пожар привёл к отключению электричества в большей части Кубринска. Аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения.
На время работ специалисты доставляют в село генераторы, чтобы обеспечить электричеством социальные объекты.
Ранее Life.ru сообщал, что пожар на производстве пиротехники в Ярославской области полностью потушили. К тушению привлекали более 100 человек и 40 единиц техники. 30 сентября в регионе объявили днём траура по погибшим.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.