В Ярославской области ввели режим ЧС после пожара на заводе пиротехники

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Переславль-Залесском округе Ярославской области после пожара на предприятии по производству пиротехники. Возгорание произошло в селе Кубринск.

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что на месте работает комиссия с участием представителей регионального правительства, Следственного комитета, полиции и МЧС. Также создан оперативный штаб.

Пожар привёл к отключению электричества в большей части Кубринска. Аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения.

На время работ специалисты доставляют в село генераторы, чтобы обеспечить электричеством социальные объекты.

Ранее Life.ru сообщал, что пожар на производстве пиротехники в Ярославской области полностью потушили. К тушению привлекали более 100 человек и 40 единиц техники. 30 сентября в регионе объявили днём траура по погибшим.