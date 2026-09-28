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Опубликовано 28 сентября, 19:59

В Ярославской области объявили траур по погибшим в пожаре на заводе петард

Обложка © МЧС Ярославской области

Обложка © МЧС Ярославской области

30 сентября в Ярославской области объявили днём траура по погибшим при пожаре на предприятии по производству петард в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В этот день на зданиях органов власти приспустят государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали отменить развлекательные программы и мероприятия.

«От себя и от лица Правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших»,написал губернатор.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Поисково-спасательная операция идёт круглосуточно. Пострадавшим и семьям погибших власти окажут необходимую помощь, в том числе финансовую, медицинскую и психологическую.

Евраев сообщил, что причины пожара установят в ходе проверки, после чего виновных привлекут к ответственности.

Пожар на заводе петард в Ярославской области потушили
Пожар на заводе петард в Ярославской области потушили

Пожар произошёл на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Огонь охватил два производственных здания. При разборе завалов спасатели обнаружили тела 14 погибших. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в производственных цехах. Ранее проверка МЧС выявляла на предприятии нарушения изоляции электропроводов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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