В Ярославской области объявили траур по погибшим в пожаре на заводе петард
Обложка © МЧС Ярославской области
30 сентября в Ярославской области объявили днём траура по погибшим при пожаре на предприятии по производству петард в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
В этот день на зданиях органов власти приспустят государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали отменить развлекательные программы и мероприятия.
«От себя и от лица Правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», — написал губернатор.
Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Поисково-спасательная операция идёт круглосуточно. Пострадавшим и семьям погибших власти окажут необходимую помощь, в том числе финансовую, медицинскую и психологическую.
Евраев сообщил, что причины пожара установят в ходе проверки, после чего виновных привлекут к ответственности.
Пожар произошёл на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Огонь охватил два производственных здания. При разборе завалов спасатели обнаружили тела 14 погибших. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в производственных цехах. Ранее проверка МЧС выявляла на предприятии нарушения изоляции электропроводов.
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