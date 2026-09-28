В Ярославской области объявили траур по погибшим в пожаре на заводе петард

30 сентября в Ярославской области объявили днём траура по погибшим при пожаре на предприятии по производству петард в селе Кубринск Переславль-Залесского округа. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

В этот день на зданиях органов власти приспустят государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовали отменить развлекательные программы и мероприятия.

«От себя и от лица Правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», — написал губернатор.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Поисково-спасательная операция идёт круглосуточно. Пострадавшим и семьям погибших власти окажут необходимую помощь, в том числе финансовую, медицинскую и психологическую.

Евраев сообщил, что причины пожара установят в ходе проверки, после чего виновных привлекут к ответственности.