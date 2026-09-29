Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 07:52

МЧС ликвидировало угрозу новых взрывов на заводе петард под Ярославлем

Обложка © МЧС Ярославской области

Обложка © МЧС Ярославской области

Угроза повторной детонации пиротехники на месте пожара в Ярославской области устранена. Об этом сообщил замначальника регионального управления МЧС России Сергей Борковский.

«На данный момент угроза повторных взрывов на месте происшествия ликвидирована. Проводятся работы по поиску и разбору конструкций», — заявил представитель ведомства.

Спасатели продолжают работы на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. К ликвидации последствий привлекли 131 человека и 25 единиц специальной техники.

Директора завода петард под Ярославлем задержали после гибели 14 человек
Директора завода петард под Ярославлем задержали после гибели 14 человек

Пожар на заводе петард произошёл 28 сентября на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Огонь распространился на два производственных здания, при разборе завалов спасатели нашли тела 14 погибших. Ранее сообщалось, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание в производственных цехах. Оказалось, что проверки выявляли на предприятии проблемы с состоянием электропроводки.

Больше новостей о крупных пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar