МЧС ликвидировало угрозу новых взрывов на заводе петард под Ярославлем

Угроза повторной детонации пиротехники на месте пожара в Ярославской области устранена. Об этом сообщил замначальника регионального управления МЧС России Сергей Борковский.

«На данный момент угроза повторных взрывов на месте происшествия ликвидирована. Проводятся работы по поиску и разбору конструкций», — заявил представитель ведомства.

Спасатели продолжают работы на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. К ликвидации последствий привлекли 131 человека и 25 единиц специальной техники.

Пожар на заводе петард произошёл 28 сентября на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Огонь распространился на два производственных здания, при разборе завалов спасатели нашли тела 14 погибших. Ранее сообщалось, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание в производственных цехах. Оказалось, что проверки выявляли на предприятии проблемы с состоянием электропроводки.