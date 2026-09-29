Директора завода петард под Ярославлем задержали после гибели 14 человек

Генерального директора предприятия по производству пиротехники в Ярославской области задержали после пожара, в результате которого погибли сотрудники завода. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более человек.

Следователи провели осмотр места происшествия и другие необходимые мероприятия. По версии СК, директор предприятия может быть причастен к нарушению требований промышленной безопасности. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможных виновных.

Возгорание произошло 28 сентября на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Огонь распространился на два производственных здания, при разборе завалов спасатели обнаружили тела 14 погибших. Ранее сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в производственных цехах. Также стало известно, что проверки выявляли на предприятии проблемы с состоянием электропроводки.