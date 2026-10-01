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Опубликовано 1 октября, 10:18

В Одинцове произошёл взрыв на 19-м этаже жилого комплекса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrkozak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandrkozak

В подмосковном Одинцове на 19-м этаже многоквартирного дома раздался громкий хлопок. Инцидент произошел в доме № 13 по Белорусской улице, расположенном на территории жилого комплекса «Одинцовский Парк», узнал SHOT.

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Ударная волна нанесла жилищу серьезные разрушения. Конструкции не выдержали натиска: наружу выбило балконные ограждения, а также разрушился фрагмент внешней стены здания.

Оконная рама сорвалась с огромной высоты вниз и рухнула в зону стоянки транспортных средств. Лишь по счастливой случайности среди находившихся во дворе людей никто не пострадал.

По предварительным выводам специалистов, источником бедствия могла стать детонация баллона с газом.

Сведения о гражданах, которые могли находиться внутри поврежденных помещений в момент происшествия, сейчас выясняются. Оперативные службы продолжают работу на месте инцидента.

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Оксана Попова
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