В Одинцове произошёл взрыв на 19-м этаже жилого комплекса
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В подмосковном Одинцове на 19-м этаже многоквартирного дома раздался громкий хлопок. Инцидент произошел в доме № 13 по Белорусской улице, расположенном на территории жилого комплекса «Одинцовский Парк», узнал SHOT.
Ударная волна нанесла жилищу серьезные разрушения. Конструкции не выдержали натиска: наружу выбило балконные ограждения, а также разрушился фрагмент внешней стены здания.
Оконная рама сорвалась с огромной высоты вниз и рухнула в зону стоянки транспортных средств. Лишь по счастливой случайности среди находившихся во дворе людей никто не пострадал.
По предварительным выводам специалистов, источником бедствия могла стать детонация баллона с газом.
Сведения о гражданах, которые могли находиться внутри поврежденных помещений в момент происшествия, сейчас выясняются. Оперативные службы продолжают работу на месте инцидента.
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