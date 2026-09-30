22 дома серьёзно пострадали при взрыве и пожаре на заводе петард в Кубринске

В селе Кубринск Ярославской области 22 многоквартирных дома получили серьёзные повреждения после ЧП на предприятии по производству пиротехники. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, взрывная волна и осколки повредили кровлю и окна жилых зданий. Сейчас комиссия продолжает обследовать дома и оценивать последствия происшествия.

«Вместе с фондом капитального ремонта проводим неотложные охранные мероприятия: временный ремонт крыш, чтобы защитить жильё от осадков и холодов», — сообщил Евраев.

Пожар с последующей детонацией пиротехники произошёл в Кубринске 28 сентября. По последним данным, погибли 14 человек, ещё одна женщина пострадала. В Переславль-Залесском округе после трагедии ввели режим ЧС, а 30 сентября в Ярославской области объявили днём траура.

Ранее Life.ru рассказывал, что жители Кубринска опасались ЧП на предприятии ещё до трагедии. Одна из местных жительниц утверждала, что люди ранее жаловались из-за опасений возможного взрыва. После пожара взрывной волной выбило стёкла в жилых домах, а в части села возникли перебои со светом и водой.