Директору завода пиротехники под Ярославлем предъявили обвинение по двум статьям

Генеральному директору предприятия по производству пиротехники в Ярославской области предъявили обвинение по двум статьям после пожара, унёсшего жизни 14 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

49-летнего руководителя обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем гибель сотрудников, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, мужчина организовал ненадлежащее производство и хранение взрывчатых веществ и пиротехнических изделий. Сейчас он задержан, а СК направил в суд ходатайство о заключении его под стражу.

По месту жительства обвиняемого и на предприятии проходят обыски. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и круг возможных причастных.

Пожар произошёл 28 сентября на предприятии в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Огонь охватил два производственных здания, конструкции частично обрушились. В результате погибли 14 человек, ещё одна женщина была госпитализирована.

Ранее Life.ru сообщал о задержании генерального директора предприятия после трагедии. Тогда дело расследовалось по статье о нарушении требований промышленной безопасности, а следствие решало вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения. Позднее обвинение расширили, добавив статью о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.