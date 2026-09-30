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Опубликовано 30 сентября, 16:51

Директору завода пиротехники под Ярославлем предъявили обвинение по двум статьям

Обложка © Прокуратура Ярославской области

Обложка © Прокуратура Ярославской области

Генеральному директору предприятия по производству пиротехники в Ярославской области предъявили обвинение по двум статьям после пожара, унёсшего жизни 14 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

49-летнего руководителя обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем гибель сотрудников, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, мужчина организовал ненадлежащее производство и хранение взрывчатых веществ и пиротехнических изделий. Сейчас он задержан, а СК направил в суд ходатайство о заключении его под стражу.

По месту жительства обвиняемого и на предприятии проходят обыски. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и круг возможных причастных.

Пожар произошёл 28 сентября на предприятии в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Огонь охватил два производственных здания, конструкции частично обрушились. В результате погибли 14 человек, ещё одна женщина была госпитализирована.

В Ярославской области объявили траур по погибшим в пожаре на заводе петард
В Ярославской области объявили траур по погибшим в пожаре на заводе петард

Ранее Life.ru сообщал о задержании генерального директора предприятия после трагедии. Тогда дело расследовалось по статье о нарушении требований промышленной безопасности, а следствие решало вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения. Позднее обвинение расширили, добавив статью о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Больше новостей о крупных пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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