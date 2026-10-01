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Опубликовано 1 октября, 19:37

Семь человек погибло при взрыве на химзаводе в Подмосковье

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Семь человек погибло при взрыве на Краснозаводском химическом заводе Подмосковье. По данным SHOT, сотрудники находились в цехе № 4, который полностью обрушился.

Сейчас спасатели пытаются локализовать пожар.

Напомним, вечером 1 октября серия мощных взрывов прогремела на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье. По словам очевидцев, было слышно как минимум три взрыва. Причина ЧП пока неизвестна.

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Александра Вишнякова
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