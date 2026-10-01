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Опубликовано 1 октября, 23:32

Пожар в особняке Миллера перекинулся на соседнее здание — жильцов эвакуировали

Обложка © ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Обложка © ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Крупный пожар в Петербурге распространился с горящего особняка Миллера на соседнее здание. Жильцов дома рядом с очагом эвакуировали. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что возгорание видно на крыше соседнего здания. Огонь охватил неэксплуатируемое здание размером 60 на 33 метра. Площадь горения составляет около 2 тыс. кв. м. В 21:12 пожару присвоили третий номер сложности.

Огонь пожирает исторический особняк Миллера в центре Петербурга — видео
Огонь пожирает исторический особняк Миллера в центре Петербурга — видео

Напомним, особняк Миллера загорелся в центре Санкт-Петербурга неподалёку от Исаакиевского собора. Огонь распространился на все четыре этажа исторического здания, откуда, по словам очевидцев, доносятся звуки похожие на взрывы. Известно, что особняк планировали восстановить с помощью кредитной линии на 768 млн рублей. Прокуратура Адмиралтейского района контролирует выяснение причин и обстоятельств возгорания, а также ход и результаты проверки пожарного надзора.

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Тимур Хингеев
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