Крупный пожар в Петербурге распространился с горящего особняка Миллера на соседнее здание. Жильцов дома рядом с очагом эвакуировали. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что возгорание видно на крыше соседнего здания. Огонь охватил неэксплуатируемое здание размером 60 на 33 метра. Площадь горения составляет около 2 тыс. кв. м. В 21:12 пожару присвоили третий номер сложности.